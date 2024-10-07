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Evdeki misafirin gözü önünde eşini bıçakladı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Ekim 2024 05:20 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 05:24
Evdeki misafirin gözü önünde eşini bıçakladı

Eskişehir'de yeni bir kadına şiddet vakası yaşandı. Evde misafirin olduğu sırada eşiyle tartışan Emre K. eşi Melek K.'yı bıçakladı. Evdeki misafirin engel olması sonucu kadın göğüs altından hafif yaralanarak kurtuldu.

Eskişehir’de Şirintepe Mahallesi Söğütçü Sokak’ta bulunan bir evde çıkan kavgada bir adam eşini bıçakladı. Evde misafir varken tartışan Emre K. ve Melek K. arasındaki anlaşmazlık büyüyerek kavgaya dönüştü. Evdeki misafir kişinin araya girmesiyle Melek K., sol göğüs altından aldığı hafif bıçak darbesiyle ölümden döndü.

Evdeki misafirin gözü önünde eşini bıçakladı - 1. Resim

Yaralanan Melek K., 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Eşine bıçakla saldıran Emre K. ise suç aletiyle birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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