Evdeki misafirin gözü önünde eşini bıçakladı
Eskişehir'de yeni bir kadına şiddet vakası yaşandı. Evde misafirin olduğu sırada eşiyle tartışan Emre K. eşi Melek K.'yı bıçakladı. Evdeki misafirin engel olması sonucu kadın göğüs altından hafif yaralanarak kurtuldu.
Eskişehir’de Şirintepe Mahallesi Söğütçü Sokak’ta bulunan bir evde çıkan kavgada bir adam eşini bıçakladı. Evde misafir varken tartışan Emre K. ve Melek K. arasındaki anlaşmazlık büyüyerek kavgaya dönüştü. Evdeki misafir kişinin araya girmesiyle Melek K., sol göğüs altından aldığı hafif bıçak darbesiyle ölümden döndü.
Yaralanan Melek K., 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Eşine bıçakla saldıran Emre K. ise suç aletiyle birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.