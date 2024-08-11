Evden ayrılan eşini bıçakladı: Kadından geriye acı görüntü kaldı

11 Ağustos 2024 18:23 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 18:30

Kocasinan Yenişehir Mahallesi Fermanlı Sokak'ta yaşayan Y.Ü isimli kadın eşi G.Ü ile tartıştı. Evinden ayrılmak isteyen kadın sokak ortasında saldırıya uğrayarak bıçaklandı.

SALDIRGAN KOCA YAKALANDI

Bavullarını alarak evden ayrılan Y.Ü.'yü takip eden G.Ü., Saba Sokak'ta eşi ile yeniden tartışmaya başladı. G.Ü., eşi Y.Ü.'yü bıçaklayarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Y.Ü., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan G.Ü.'yü Huzur Sokak'ta kısa sürede suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.