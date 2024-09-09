Evden kaçan kız çocuğu bulundu, babası suçlamalarını duyunca fenalaştı!

09 Eylül 2024 20:09 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 20:34

Avcılar'da kayıp olan 13 yaşındaki kız çocuktan sevindiren haber gelse de iddiaları karşısında babası fenalaştı. Arkadaşı ile birlikte evden kaçan kız babasının kendisini dilendirmeye ve ağabeyi ile arkadaşını da evlendirmeye çalıştığını öne sürdü.

Avcılar'da kaybolan 13 yaşındaki kız çocuğu S.Y bulundu. Arkadaşı 14 yaşındaki M.G.S'den Kadıköy'de iz bulundu. Ancak genç kız babasıyla ilgili öyle iddialar ortaya attı ki polis ekipleri babayı gözaltına aldı. Babasının kendisini dilendirmek istediğini arkadaşını da 16 yaşındaki ağabeyi ile evlendireceğini söyledi.

BULUNAN KIZ DİLENDİRİLMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ BABA FENALAŞTI

Annesiyle geçtiğimiz cuma günü Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi’nde okul alışverişi için için çıkan S.Y ortadan kayboldu. 3 günlük çalışma sonrası haber alınamayan S.Y. ve dün evden kaçtığı belirlenen 14 yaşındaki M.G.S. Kadıköy’de bulundu. Emniyetteki işlemleri esnasında S.Y., polis ekiplerine ailesinin kendisini zorla dilendirmek istediğini ve şiddet gördüğünü ileri sürdü.

DİNİ NİKAH İDDİASI

Kızının iddialarını gazetecilerle canlı yayında röportaj yaptığı sırada duyan baba S.Y., iddiaları reddetti. Baba fenalaşarak yere yığılırken, iki kız çocuğunun kan donduran iddiaları bununla kalmadı. İfadelerinde çocukların baba S.Y.’nin M.G.S. ile oğlu E.Y.'yi dini nikahla zorla evlendirmek istediğini belirttikleri öğrenildi. Baba S.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.