Eve baskın düzenleyen jandarma şoke oldu! Aranan şahsın saklandığı yer şaşırttı

14 Ağustos 2024 09:21 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 09:45

Bursa'da kasten öldürme suçundan aranan şahıstan 'pes' dedirten savunma! 'Ben ne yaptım?'

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Afyonkarahisar'da kenevir ekimi yapan ve 2 ayrı suç kaydı bulunan M.C.A. isimli şahsın yakalanması için ekipler harekete geçti. En son şüphelinin Çobanlar ilçesindeki ikametine girdiğini ve çıkmadığını fark eden ekipler, adrese baskın düzenledi.

Evde şahsı aramaya başlayan ekipler, bir süre geçmesine rağmen şahsı bulamadı. Evin bahçesindeki saman balyalarından şüphelenen ekipler, balyaları kaldırdıklarında ise şoke edici bir manzarayla karşılaştı.

SAMAN BALYALARINA GİZLİ BÖLME YAPMIŞ

Ekipler, aradıkları şahsı saman balyalarının arasına yaptığı gizli bölmede yakaladı. Şahsın gizli bölmeye halı, yastık ve yorgan koyarak uzun süredir gizlendiği tespit edildi. Gözaltına alınan M.C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.