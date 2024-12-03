Eve giren giren ekipler şoke oldu! Yaşlı adam çöplerin içinde ölü bulundu
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Aralık 2024 17:15 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 17:35
Sakarya'da komşularının bir süredir haber alamadığı yaşlı adam, çöp dolu evde ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında yalnız başına yaşayan 65 yaşındaki Hikmet Çevik'ten haber alamayan komşuları durumu ekiplere bildirdi.
EKİPLER YAŞLI ADAMIN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler çöplerle dolu evde Çevik'in cansız bedeni ile karşılaştı.
ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİNİN ARDINDAN NETLİK KAZANACAK
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çevik'in cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hikmet Çevik'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı