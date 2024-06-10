Eve giren maskeli saldırgan abi kardeşe saldırdı: Bir kişi öldü

10 Haziran 2024 00:57 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 01:00

Büyükçekmece'de Kumburgaz Mahallesi'nde abi kardeş silahlı saldırı dehşeti yaşadı. İmrahor Caddesi üzerindeki 3 katlı binanın 2. katında yaşayan abi kardeşe maskeli saldırgan kapıyı çalarak evdeki Uğur Doğan (30) ve abisi Özgür Doğan'a ateş açtı.





KAPIYI AÇINCA ATEŞ ETTİLER

Uğur Doğan kapıyı açtığında şüpheliler yanlarındaki silah ile ateş etmeye başladılar. Olay sonrası şüpheliler motosiklet ile olay yerinden kaçarken sesleri duyan abi Özgür Doğan dışarı çıkıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralı kardeşi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Uğur Doğan hayatını kaybetti. Sonrasında gelen olay yeri inceleme ekipleri daire içerisinde incelemelerde bulunurken polis ekipleri şüpheliler için yakalama çalışması başlattı.

"UĞUR ÇAY OCAĞI İŞLETİYORDU"

Olayla ilgili konuşan mahalle muhtarı Abdullah Gençdoğan, "Ben eve girdim, beni aradılar böyle bir olay oldu diye. Sevdiğimiz bir kardeşimiz burada. Maalesef vurmuşlar. Polisimiz araştırıyor ne olduğunu, inşallah çıkaracaklar meydana. Uğur aynı zamanda burada çay ocağını da işletiyor. Bizim çocuklarımızın da arkadaşıydı” dedi.