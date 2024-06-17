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Eve giren yılan paniğe neden oldu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Haziran 2024 14:47 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 14:50
Eve giren yılan paniğe neden oldu

Çorum'un Alaca ilçesinde bir eve giren yılan paniğe neden oldu. Eve gelen ekipler yılanı yakalayıp doğal ortamına bıraktı.

Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar kış uykusundan uyanıp yerleşim yerlerine inmeye başladı. Çorum'un Alaca ilçesinde de bir yılan yiyecek bulabilmek için bir eve girdi.

DOĞAL ORTAMINA BIRAKILDI

Evine giren yılanı gören ev sahibi kısa süreli panik yaşadı. Hemen durumu itfaiyeye bildiren ev sahibi, ekiplerin gelmesini bekledi. İhbar üzerine Alaca Belediye itfaiye ekipleri belirtilen adrese gelerek eve giren yılanı yakaladı.

Daha sonra ekipler tarafından ormanlık alanda getirilen yılan doğal yaşam alanına salındı.

Eve giren yılan paniğe neden oldu - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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