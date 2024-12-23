Evi basıp hamile sevgilisinin eve aldığı erkeği ölümüne dövdüler

23 Aralık 2024 12:58 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 13:06

Bartın'da bir kişi 3 aylık hamile olduğu öğrenilen sevgilisinin kaldığı evi basıp içerideki kişiyi ölümüne dövdü. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da meydana gelen olayda E.İ. isimli bir genç, 3 aylık hamile olduğu öğrenilen sevgilisinin kaldığı eve erkek aldığını öğrendi. Önce telefonla konuşan genç, bir erkek arkadaşını da yanına alarak evi bastı.

ÖLÜMÜNE DÖVDÜLER

Eve giren gençler, evde yakaladığı erkeği ölümüne darp etti. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, polis evde 3'ü kız, 2'si erkek toplam 5 kişinin bulunduğunu belirledi. Gençler ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen sevgililerin de aralarında bulunduğu toplam 6 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.