Evi yanan adam, eşini sokak ortasında dövdü

16 Aralık 2024 16:21 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 16:31

Antalya'da evin depo olarak kullanılan bölümünde yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, evini yanış halde gören adam sinirden çılgına döndü. İkamet sahibi o sırada evde olmayan ve yangından sorumlu tuttuğu eşini darp etmeye başladı.

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Antalya​'nın Kepez​ ilçesi Baraj Mahallesi 5899 sokak üzerinde bulunan bir evin depo​ olarak kullanılan bölümünde yangın​ çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını kısa süre içinde söndürdü. Yapılan soğutma çalışmasının ardından içindeki malzemelerde yanan depo kullanılamaz hale geldi.

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Bu sırada itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasını izleyen ismi öğrenilemeyen ikamet sahibi öfkesini olay anında evde olmayan ve elektrikli motosikletle gelen eşinden çıkardı. Genç kadını motosikletten indiren yere yatıran şahıs eşini darp etmeye başladı. Genç kadın olay yerinde bulunan ve yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından öfkeli adamın elinden alındı. İtfaiye ekiplerinin ayırdığı adam elektrikli bisiklete binerek ayrılırken, genç kadın ise ikamet içerisine girdi.