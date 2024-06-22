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Evinde 1,5 metre uzunluğunda timsah besliyordu! Sosyal medya videolarından sonra gözaltına alındı

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: Anadolu Ajansı
22 Haziran 2024 13:41 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 13:55
Evinde 1,5 metre uzunluğunda timsah besliyordu! Sosyal medya videolarından sonra gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, evinde timsah besleyen şahsı gözaltına aldı. Evinde beslediği timsahın videolarını sosyal medyadan paylaşarak korkuya neden olan şahıs Kartal'daki evinde yakalandı.

İstanbul Kartal'da, evinde 1,5 metre uzunluğunda timsah besleyen kişi gözaltına alındı.

EVİNDE 1,5 METRE UZUNLUĞUNDA TİMSAH BESLİYORDU! 

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Kartal'daki bir evde timsah beslendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Evinde 1,5 metre uzunluğunda timsah besliyordu! Sosyal medya videolarından sonra gözaltına alındı - 1. Resim

Ekipler, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında, ikamette beslenmesi yasak olan 1,5 metre uzunluğundaki timsahın A.P. isimli kişi tarafından evinde bakıldığını tespit etti.

SOSYAL MEDYA VİDEOLARINDAN SONRA GÖZALTINA ALINDI

Bu kişinin kazak giydirdiği timsahı tasmayla gezdirdiği görüntüleri cep telefonuyla kaydedip sosyal medyadan paylaştığı belirlendi.

Evinde 1,5 metre uzunluğunda timsah besliyordu! Sosyal medya videolarından sonra gözaltına alındı - 2. Resim

Polis ekiplerince şüphelinin evinde yapılan aramada söz konusu hayvanın yanı sıra timsah tahniti de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.P, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Timsah, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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