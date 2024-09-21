Evinde kaldığı kadını aradığına bin pişman oldu! Çıplak görüntülerini çekti, 10 milyon TL istedi

21 Eylül 2024 17:22 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 17:25

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kadın, birlikte yaşadığı adamın çıplak görüntülerini kaydetti. Kadın daha sonrasında adamı görüntülerini akrabalarına göndermekle tehdit ederek 10 milyon TL istedi. Üç kişiden oluşan çete, adamın şikayeti üzerine yakalandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sosyal medyadan tanıştığı ve A.Ç. isimli kadınla bir süre yaşayan M.K. (47), evindeki 8 bin liranın kaybolmasının ardından kadını aradı. M.K., hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kadın "Elimde çıplak görüntülerin var. 10 milyon TL vermezsen tüm akrabaların görür" diyerek adamı tehdit etti. Bunun üzerine M.K., Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Yapılan incelemeler sonucunda, A.Ç.'nin gerçek kimliğinin S.B. (29) olduğu tespit edildi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) aracılığıyla adım adım takip edilen S.B., polisin belirlediği bir iş yerinde M.K.'den seri numaraları önceden alınmış 2 milyon liralık ön ödemeyi teslim alırken yakalandı. Üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan S.B., gözaltına alınarak suçunu itiraf etti.

ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ

Soruşturmayı derinleştiren polis, şebekenin diğer üyeleri R.H. ve H.T.'yi de gözaltına aldı. Şüphelilerin başka mağdurları da olabileceği ihtimali üzerine, dijital materyalleri incelemeye alındı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B., R.H. ve H.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.