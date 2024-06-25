Evinde ölü olarak bulunmuştu! Genç kadının evini gören hayrete düştü: Mahalleli yardım istiyor

25 Haziran 2024 15:39 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 16:00

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan Çınar Sitesi 5. Blok’un 9. katında ölü olarak bulunan 34 yaşındaki Bahar Çiftçi’nin evinin temizlenmesi isteyen apartman sakinleri, yetkililerden yardım istedi.

"ACİL ÇÖZÜM İSTİYORUZ"

Bahar Çiftçi’nin kaldığı dairenin çok kötü durumda olduğundan bahseden komşuları, “Acil çözüm istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Genç yaşta hayatını kaybeden Bahar Çiftçi’nin kaldığı dairenin açılmasıyla birlikte apartmanı kötü koku sardığını ifade eden apartman sakinleri, “Dairenin içi kullanılmaz halde. Kapı açıldığından beri evlerimizde oturamıyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Kapaklı Belediyesi’nden bir an önce bu konu ile ilgili çözüm bulmasını istiyoruz. Dairenin içi yürünemeyecek durumda. Evlerimizi böcek basar diye korkuyoruz. Acil çözüm istiyoruz” dedi.