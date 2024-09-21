Evinde özel iklimlendirme düzeneğiyle uyuşturucu imal ederken yakalandı

21 Eylül 2024 20:56 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 20:56

Samsun'da evinde özel iklimlendirme düzeneğiyle uyuşturucu imal eden şahıs yakalandı. Şahsın uyuşturucu kullanmaktan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Jandarma bile şaşkına döndü! Ev değil uyuşturucu serası

Jandarma bile şaşkına döndü! Ev değil uyuşturucu serası

Samsun​'un Atakum​ ilçesinde polis​ ekipleri yeni bir uyuşturucu​ operasyonuna imza attı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Atakum ilçesinde M.B.'ye (35) ait eve operasyon​ yaptı.

Evinde özel iklimlendirme düzeneğiyle uyuşturucu imal eden şahıs yakayı ele verdi.

Operasyon sonucunda 14,37 gram esrar, 1,50 gram skunk, 2 kök kenevir bitkisi ve 50 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

ŞAHIS 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE ARANIYORDU

Gözaltına alınan M.B.'nin ayrıca " Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.