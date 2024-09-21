Evinde özel iklimlendirme düzeneğiyle uyuşturucu imal ederken yakalandı
Samsun'da evinde özel iklimlendirme düzeneğiyle uyuşturucu imal eden şahıs yakalandı. Şahsın uyuşturucu kullanmaktan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.
Samsun'un Atakum ilçesinde polis ekipleri yeni bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Atakum ilçesinde M.B.'ye (35) ait eve operasyon yaptı.
Evinde özel iklimlendirme düzeneğiyle uyuşturucu imal eden şahıs yakayı ele verdi.
Operasyon sonucunda 14,37 gram esrar, 1,50 gram skunk, 2 kök kenevir bitkisi ve 50 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
ŞAHIS 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE ARANIYORDU
Gözaltına alınan M.B.'nin ayrıca " Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.
Vay be, artık böyle şeylere kimsenin girmesine gerek yok ama bunlar da kendi başlarına cezalarını çekiyorlarmış.