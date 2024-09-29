Evine giren yılanı gördü, çamaşır mandalını kaptığı gibi koştu! Görenleri hayretler içerisinde bırakan anlar
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Eylül 2024 16:09 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 16:15
Elazığ'da bir vatandaş, evine giren yılanı öyle bir şekilde yakaladı ki görenler hayretler içerisinde kaldı. Çamaşır mandalıyla yakalanan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına geri bırakıldı.
Elazığ’ın Ulukent Mahallesi'nde yaşanan olayda; bir vatandaş, evine yılan girdiğini fark etti. Yılanı görünce hemen eline çamaşır mandalı alan vatandaş, yılanı yakaladı.
Çamaşır mandalıyla yakaladığı yılanı daha sonra bir sandalyeye bırakan vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Ardından yılan doğal yaşam alanına geri bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı