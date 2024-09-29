Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Evine giren yılanı gördü, çamaşır mandalını kaptığı gibi koştu! Görenleri hayretler içerisinde bırakan anlar

Evine giren yılanı gördü, çamaşır mandalını kaptığı gibi koştu! Görenleri hayretler içerisinde bırakan anlar

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Eylül 2024 16:09 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 16:15
Evine giren yılanı gördü, çamaşır mandalını kaptığı gibi koştu! Görenleri hayretler içerisinde bırakan anlar

Elazığ'da bir vatandaş, evine giren yılanı öyle bir şekilde yakaladı ki görenler hayretler içerisinde kaldı. Çamaşır mandalıyla yakalanan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

Elazığ’ın Ulukent Mahallesi'nde yaşanan olayda; bir vatandaş​, evine yılan​ girdiğini fark etti. Yılanı görünce hemen eline çamaşır mandalı alan vatandaş, yılanı yakaladı.

Evine giren yılanı gördü, çamaşır mandalını kaptığı gibi koştu! Görenleri hayretler içerisinde görüntüler - 1. Resim

Çamaşır mandalıyla yakaladığı yılanı daha sonra bir sandalyeye bırakan vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Ardından yılan doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

İlgili Haberler

 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
elazığvatandaşyılan

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...