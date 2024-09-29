Evine giren yılanı gördü, çamaşır mandalını kaptığı gibi koştu! Görenleri hayretler içerisinde bırakan anlar

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

29 Eylül 2024 16:09 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 16:15

Elazığ'da bir vatandaş, evine giren yılanı öyle bir şekilde yakaladı ki görenler hayretler içerisinde kaldı. Çamaşır mandalıyla yakalanan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına geri bırakıldı.