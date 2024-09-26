Eşinin evini tarattı, önüne bomba koydurttu! Kalleş planın arkasından firari PKK'lı çıktı

26 Eylül 2024 10:36 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 11:49

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bir eskici tarafından bulunan el yapımı patlayıcının failleri ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Bombanın yurt dışında firari olan PKK üyesi Bilal İ. tarafından eşine gözdağı vermek için koydurttuğu tespit edildi. Bombalı planın öncesinde de kadının evine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendiği belirlendi.

İstanbul​ Sultangazi'de 16 Eylül Pazartesi günü hurda toplayan bir eskici, sokakta el yapımı bir patlayıcı buldu. Eskicinin ihbarı üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri, patlayıcıyı ve düzenekleri etkisiz hale getirip imha etti.

BOMBADAN ÖNCE EVİ KURŞULANMIŞLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve TEM ekipleri, bu olaylarla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Eli kanlı terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik yapılan çalışmalarda, 9 Eylül’de Arnavutköy ilçesinde bir eve düzenlenen uzun namlulu silahlı saldırı ile 16 Eylül’de Sultangazi’de meydana gelen EYP olaylarının izine rastlandı. Yapılan incelemelerde, olayların, yurtdışında bulunan ve PKK/KCK​ üyesi olarak aranan Bilal İ.'nin talimatıyla S.K., A.O., Y.I. ve E.B. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

FAİLLER YAKALANDI

Bilal İ.'nin Türkiye’deki eşiyle boşanma sürecinde olduğu, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle eşine gözdağı vermek amacıyla bu olayların talimatını verdiği ortaya çıktı. Teknik ve fiziki takip sonucu, 4 şüphelinin yerleri tespit edildi ve 19 Eylül’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda, Bilal İ.'nin talimatıyla olayları gerçekleştirdikleri belirlenen S.K., A.O., Y.I. ve E.B. gözaltına alındı.

SİLAHLARI SAKLAYANLAR DA GÖZALTINA ALINDI

Sultangazi’de iki ayrı adreste yapılan aramalarda da olayda kullanılan AK-47 tipi kalaşnikof, bir tabanca ve toplam 93 mermi ele geçirildi. Silahları sakladıkları değerlendirilen B.Ö.O. ve O.Ş. de gözaltına alındı.

4'Ü CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ, 2'Sİ SOKAĞA SALINDI

İstanbul Emniyetine bağlı İstihbarat Şube ve TEM ekipleri tarafından yakalanan toplam 6 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar polisteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra geçtiğimiz pazar günü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.B. ve Y.I. isimli 2 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer 4 zanlının tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.