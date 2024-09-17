Evlenmek istedi, şok üstüne şok yaşadı! Gelinin istekleri herkesi hayrete düşürdü

17 Eylül 2024 09:05 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 09:13

Kayseri'de çiftçilik yapan 36 yaşındaki F.D bir süredir görüştüğü N.S.Ç ile evlenmek istedi. Genç kadına sürpriz evlenme teklifi hazırlayan ve binlerce lira harcayan F.D, gelin adayının istekleriyle neye uğradığını şaşırdı. Genç kadının nikah öncesi ev, araba, son model telefon ve bunun gibi bir çok şey istediğini belirten F.D dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

Kayseri​'de çiftçilik​ yapan F.D dolandırılmaktan son anda kurtuldu. 36 yaşındaki F.D. bir süredir görüştüğü kız arkadaşı N.S.Ç ile evlenme hayali kuruyordu. Ama genç adamın evlilik hayali gelin adayının akılalmaz istekleriyle yarım kaldı...

ŞAŞIRTAN EVLİLİK TEKLİFİ​

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; evlenmek isteyen genç adam, N.S.Ç'ye 2 ay önce duygularını açtı. N.S.Ç ise F.D'ye "Bana öyle bir evlenme teklifi yap ki şaşırıp kalayım" dedi. Bunun üzerine genç kadını şaşırtmak için evlilik teklifi arayışına giren F.D. Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yılkı atları eşliğinde evlilik teklif etmeye karar verdi.

68 bin liralık tektaş alan ve organizasyon için kesenini ağzını açtı. Meşaleler ve kalp adacıkları içerisinde evlenme teklifini alan N.S.Ç, çok şaşırdığını söyleyerek teklifi kabul etti.

İSTEKLERİ BİTMEDİ

Kız isteme sürecine kadar normal davranan gelin adayı söz kesilmesine günler kala bir anda değişti. Annesi ve kardeşini de yanına alarak damat adayı F.D görüşmek istedi. Başına geleceklerden habersiz kafeye giden F.D gelin adayının düğün için isteklerini sıralayınca şoke oldu. "Söz kesiminde kahve fincanı içerisinde sıfır bayan otomobili anahtarı isterim" diyen gelin adayı ayrıca nişandan önce ise 200 bin liralık bir yüzük daha istediğini söyledi.

EV, ARABA, SON MODEL TELEFON

Gelin adayı N.S.Ç'nin düğünden önce yerine getirilmesini istedikleri şeyler de olduğunu belirten çiftçi F.D; "Benden düğünden önce kendisine 3+1 ev almamı istediler. Ayrıca 30 adet adana burması bilezik şartını da koştular. Bu istekler nereden baksanız 15 milyon lira ediyor. Evin içerisini döşenmesine kadar her şeyi düşünmüşler. En pahalı eşyalarla evi döşemem istendi. Birde dünyaca ünlü bir telefon markasının son çıkan modelini gelin adayına almam istendi " dedi.

DAMAT ADAYININ MAL VARLIĞINI ARAŞTIRDILAR

Öte yandan gelin adayının babasının yaşadığı ilçeye gelerek hakkında araştırma yaptığını belirten F.D; "Gelin adayının babası Kayseri'deki Hacılar Belediyesi'ne geliyor. Belediyenin emlak müdürlüğünden üzerime kayıtlı ev arsa ve tarlaların listesini çıkartıyor. Ayrıca mahallemize gelip kapı kapı gezerek benim hakkımda bilgi topluyor. Bunlar sanki kız evi değil istihbarat dairesi. Baba bu işlemi yaptıktan sonra bizim evlenmemize onay veriyor. Kendisi ve verilerimi paylaşan belediye sorumluları hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundum." dedi.

DOLANDIRILMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Dolandırılmaktan son anda kurtulduğunu belirten F.D "Gelin adayı N.S.Ç ise benden istediği ev ve otomobili nikahtan önce onun üzerine yapmamı şart koşuyor. N.S.Ç, kendisini şaşırtmamı isterken asıl o bu istekleriyle o beni şaşırttı. Dolandırılmaktan sonra anda kurtuldum. Ben de kendilerine; "Bu saydıklarınızı siz bana alın ben size iç güveyi geleyim" diyerek taleplerini reddettim" diye konuştu.