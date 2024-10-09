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Evlerine gelen tebligatla büyük şok yaşadılar! 42 yıl sonra hakim karşısına çıkacaklar

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Ekim 2024 12:01 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 12:19
Evlerine gelen tebligatla büyük şok yaşadılar! 42 yıl sonra hakim karşısına çıkacaklar

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak kasabasında yaşayan vatandaşlar evlerinin tescilli yapı olduğunu ellerine ulaşan mahkeme celbi ile öğrendi. Büyük şok yaşayan ev sahipleri kültür ve tabiat varlığına zarar vermekten 42 yıl sonra hâkim karşısına çıkacak.

Nevşehir​'in Avanos​ ilçesine bağlı Özkonak kasabasında yaşayan vatandaşlar evlerine gelen tebligatla büyük şok yaşadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı​ Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı'nca 1982 yılında Nevşehir'in Özkonak beldesinde bulunan bazı yapılarla alakalı koruma kararı alındı.

Kurul kararı mahallinde ilan ya da tebliğ olmadığı ve ilgili taşınmazların tapu kayıtlarında ‘sit' şerhi de bulunmadığı halde tam 42 yıl sonra taşınmazların malikleri hakkında 2863 sayılı yasaya muhalefet suçundan hem ceza davası başlatıldı hem de vatandaşların içinde yaşadıkları evleri hakkında Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından yıkım kararı alındı.

Evlerine gelen tebligatla büyük şok yaşadılar! 42 yıl sonra hakim karşısına çıkacaklar - 1. Resim

Koruma kararına konu yapıların can güvenliği riski taşıması nedeniyle 1997 yılında yerel belediye tarafından yıkılarak enkazlarının kaldırıldığını, taşınmazları satın aldıkları dönemde koruma kararına ya da sit alanına ilişkin tapu kayıtlarında herhangi bir şerh bulunmadığını, bu taşınmazları yıkım işleminden yıllar sonra kısıtlı imkanları ile satın alıp taşınmazlar üzerine ev ya da benzeri yapılar yaptırdıklarını ifade eden vatandaşlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve bin güne kadar adli para cezası ile yargılandıklarını dile getirdiler.

Evlerine gelen tebligatla büyük şok yaşadılar! 42 yıl sonra hakim karşısına çıkacaklar - 2. Resim

Evlerinin tescilli bina olduğunu mahkemeden gelen yazı ile öğrendiklerini söyleyen Güngör Turgal, Mehmet Taşkın ve İbrahim Cingi, yapılan bu yanlışlığın biran önce giderilmesini istiyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
nevşehiravanoskültür ve turizm bakanlığı

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