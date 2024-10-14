Evlilik hazırlığı yapan çift, düğün masraflarını tek tek hesapladı! Dudak uçuklatan rakam gündem oldu: 'Düğün iptal'

14 Ekim 2024 16:24 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 16:26

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündeme oturdu. Evlilik masraflarını hesaplayan çift, rakamı görünce neye uğradığını şaşırdı. Genç çift o anları 'Düğün iptal' notuyla paylaştı.

Dünyaevine girecek olan gençler​ kara kara düşünmeye başladı. Düğün​ masrafları her geçen gün artış gösterince gençler ne yapacağını şaşırdı. Sosyal medyada düğün masraflarının hesaplandığı bir video ise gündeme oturdu.

2 MİLYONLUK DÜĞÜN ALIŞVERİŞİ

Evlilik hazırlığı yapan çiftin kalem kalem yaptığı hesaplama dudak uçuklattı. Alın alışverişi, düğün salonu, çeyiz alışverişi, mobilya-beyaz eşya, fotoğraf çekimi, gelinlik-damatlık gibi giderleri hesaplayan gençler 2 milyonluk listeyi sosyal medyada paylaştı.

"DÜĞÜN İPTAL"

Duruma sinirlenen genç yaptığı listeyi yırtıp attı. O anları ise 'düğün iptal' notuyla paylaştı. Yapılan hesap sosyal medyada gündeme otururken dudak uçuklatan liste dikkat çekti.