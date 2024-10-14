Evlilik hazırlığı yapan çift, düğün masraflarını tek tek hesapladı! Dudak uçuklatan rakam gündem oldu: 'Düğün iptal'
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündeme oturdu. Evlilik masraflarını hesaplayan çift, rakamı görünce neye uğradığını şaşırdı. Genç çift o anları 'Düğün iptal' notuyla paylaştı.
Dünyaevine girecek olan gençler kara kara düşünmeye başladı. Düğün masrafları her geçen gün artış gösterince gençler ne yapacağını şaşırdı. Sosyal medyada düğün masraflarının hesaplandığı bir video ise gündeme oturdu.
2 MİLYONLUK DÜĞÜN ALIŞVERİŞİ
Evlilik hazırlığı yapan çiftin kalem kalem yaptığı hesaplama dudak uçuklattı. Alın alışverişi, düğün salonu, çeyiz alışverişi, mobilya-beyaz eşya, fotoğraf çekimi, gelinlik-damatlık gibi giderleri hesaplayan gençler 2 milyonluk listeyi sosyal medyada paylaştı.
"DÜĞÜN İPTAL"
Duruma sinirlenen genç yaptığı listeyi yırtıp attı. O anları ise 'düğün iptal' notuyla paylaştı. Yapılan hesap sosyal medyada gündeme otururken dudak uçuklatan liste dikkat çekti.