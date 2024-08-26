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Eylem Sevilen'i acımasızca katledip kanepenin içine koydu! Katil babanın ifadesi kan dondurdu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
26 Ağustos 2024 09:09 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 09:38

Balıkesir'de Murat Sevilen (44), 18 yaşındaki kızı Eylem Sevilen'i boğarak katletti. Cinayetin ardından gözaltına alınan baba, her şeyi itiraf etti. Katil babanın ifadesi ise kan dondurdu. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

Bursa'nın Gönen ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Hafize Sevilen, 18 yaşındaki kızı Eylem Sevilen'in eve dönmediğini polise bildirdi. Polis ekipleri ihbarın üzerine harekete geçti. 

Eylem Sevilen'i acımasız katledip kanepenin içine koydu! Katil babanın ifadesi kan dondurdu - 1. Resim

CESEDİ KANEPENİN İÇİNDE BULUNDU

Başka bir aile yakını, Eylem Sevilen'in evdeki kanepenin içinde hareketsiz yattığını bildirince, ekipler olay yerine giderek genç kızı buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Eylem Sevilen'in hayatını kaybettiği tespit edildi ve cenazesi Gönen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eylem Sevilen'i acımasız katledip kanepenin içine koydu! Katil babanın ifadesi kan dondurdu - 2. Resim

ELLERİYLE BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan baba Murat Sevilen (44), polisteki ilk ifadesinde; kızının bir erkek arkadaşı olduğundan şüphelendiği ve arkadaşının doğum gününe gitmek istemesi nedeniyle elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf etti. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen baba, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
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