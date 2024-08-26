Eylem Sevilen'i acımasızca katledip kanepenin içine koydu! Katil babanın ifadesi kan dondurdu

26 Ağustos 2024 09:09 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 09:38

Bursa'nın Gönen ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Hafize Sevilen, 18 yaşındaki kızı Eylem Sevilen'in eve dönmediğini polise bildirdi. Polis ekipleri ihbarın üzerine harekete geçti.

CESEDİ KANEPENİN İÇİNDE BULUNDU

Başka bir aile yakını, Eylem Sevilen'in evdeki kanepenin içinde hareketsiz yattığını bildirince, ekipler olay yerine giderek genç kızı buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Eylem Sevilen'in hayatını kaybettiği tespit edildi ve cenazesi Gönen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ELLERİYLE BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan baba Murat Sevilen (44), polisteki ilk ifadesinde; kızının bir erkek arkadaşı olduğundan şüphelendiği ve arkadaşının doğum gününe gitmek istemesi nedeniyle elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf etti. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen baba, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.