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 | Banu İriç

Eylem Tok davasında Oğuz Murat Aci'nin eşi şikayeti geri çekti, kayınpeder tepkili 'Zehir zıkkım...'

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eşi Şükriye Aci'nin şikayetinden vazgeçme kararı şok etkisi oluşturdu. Oğlunu kaybeden baba Özer Aci, gelini Şükriye Aci’nin bu kararına "Zehir, zıkkım olsun" sözleriyle tepki gösterdi. İşte kamuoyunun dikkatinin üzerinde olduğu davada yaşananlar...

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Eylem Tok davasında Oğuz Murat Aci'nin eşi şikayeti geri çekti, kayınpeder tepkili 'Zehir zıkkım...'
KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 19:36
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 19:36

İstanbul Eyüpsultan’da yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, davada dikkat çeken bir hamlede bulundu. Şükriye Aci, “Maddi ve manevi zararımız giderildi” diyerek şikâyetinden vazgeçtiğini açıkladı.

Eylem Tok davasında Oğuz Murat Aci'nin eşi şikayeti geri çekti, kayınpeder tepkili 'Zehir zıkkım...'

OĞUZ MURAT ACİ'NİN EŞİ ŞİKAYETİ GERİ ÇEKTİ! BABASI GELİNİNE TEPKİLİ

Ancak bu karar, Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci’nin tepkisini çekti. Ekol TV’ye konuşan acılı baba, gelininin bu kararından haberinin olmadığını belirterek, "Benim oğlumun kanından beslenirlerse zehir zıkkım olsun" ifadeleriyle sert tepki gösterdi.

Eylem Tok davasında Oğuz Murat Aci'nin eşi şikayeti geri çekti, kayınpeder tepkili 'Zehir zıkkım...'

MADDİ SIKINTI İDDİASINA TEPKİ

Şükriye Aci hakkında çıkan "maddi sıkıntı çekti" iddialarına da karşı çıkan Özer Aci, “Devlet memurundan daha fazla maaş aldığını ispat edeceğim” dedi. Gelininin havuzlu villasını bırakarak babasının evine taşındığını da sözlerine ekledi.

Eylem Tok davasında Oğuz Murat Aci'nin eşi şikayeti geri çekti, kayınpeder tepkili 'Zehir zıkkım...'

"OĞLUMUN KANINI KAÇA SATTILAR?"

Baba Özer Aci, tüm gelişmelere rağmen adalet arayışını sürdüreceğini şu sözlerle belirtti:

“Ben davama devam ediyorum, davamdan vazgeçmedim. Ne söylemişsem sözümün arkasındayım. Benim kırmızı çizgim davamdır. Benim oğlumu geri getirecek maddi manevi bir karşılık var mıdır acaba? Benim beklentim, en ağır cezayı alacaklar. Birileri alçaklık, şerefsizlik yaptıysa ben yapmayacağım evladıma. Benim oğlumun kanını kaça sattılar, açıklasın."

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