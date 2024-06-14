Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
14 Haziran 2024 17:35 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:47
Son dakika haberi: Eyüpsultan'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra oğlu ile ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı.
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde ölümlü kazaya karıştıktan sonra oğlu ile ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Tunç, ''ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci bakanlık olarak yakından takip ediyoruz.'' dedi.
Tunç, Eylem Tok ve oğlunun iade sürecini bakanlık olarak yakından takip ettiklerini ifade etti.
Kaynak: tgrthaber.com