Eylem Tok ve oğlu Cihantimur’un yakalanma anları ortaya çıktı! ABD polisi ters kelepçe yaptı

27 Haziran 2024 15:07 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 15:09

Geçtiğimiz aylarda lüks aracıyla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki Timur Cihantimur annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılmıştı.

Timur Cihantimur annesi Eylem Tok hakkındaki davalar devam ederken anne ve oğlunun yakalanma anları ortaya çıktı. Boston polisinin vücut kamerasından anbean kaydedilen görüntülerde, ilk olarak Cihantimur’un yakalandığı anlaşılıyor.

TERS KELEPÇE İLE GÖZALTINA ALINDILAR

Aracından indirilerek gözaltına alınan Cihantimur’un üstü aranıyor. Timur Cihantimur’un arkadan kelepçelendiği görülen görüntülerde Eylem Tok’un ise diğer araçta olduğu ve bir süre Tok’un aracının beklendiği görülüyor. Bu süreçte Cihantimur’un polis aracında bekletirilirken Eylem Tok’un da gözaltına alındığı anlaşılan görüntülerde, Tok’un dış görünümündeki değişiklikler dikkat çekti.