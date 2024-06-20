Timur Cihantimur'un cezaevinde çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı! Eylem Tok ve oğlu ikinci kez hakim karşısına çıkacak

20 Haziran 2024 09:59 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 10:53

Eylem Tok ile oğlu 5 eyalet değiştirmiş! Kaçış rotaları belli oldu

Eylem Tok ile oğlu 5 eyalet değiştirmiş! Kaçış rotaları belli oldu

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan oğlu Timur Cihantimur ile ABD'ye kaçan Eylem Tok,106 gün sonra yakalanmıştı. İkili, yakalanmalarının ardından 18 Haziran'da Boston'da hakim karşısına çıktı.

Hakim, Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma, 27 Haziran TSİ 16:00'ya ertelendi. Anne Tok'un ardından Timur Cihantimur'un çocuk mahkemesindeki duruşması da ertelendi.

CEZAEVİNDE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

ABD'de davayı takip eden Gazeteci Emrullah Erdinç, Timur Cihantimur'un cezaevinde çekilmiş yeni görüntüsü paylaştı. Gündeme bomba gibi düşen görselde; Timur Cihantimur'la ilgili bilgilere yer verildiği ve "federal suç" ifadesinin yer aldığı görüldü.

"HÜKÜM KISMI BOŞ BIRAKILMIŞ "

Emrullah Erdinç yaptığı paylaşımda elde ettiği belgeleri şu ifadelerle özetledi:

"Timur Cihantimur’un Connecticut eyaletinde reşit olmayan çocukların tutulduğu İslah evindeki dosyasında yazan bilgilere göre’ Cihantimur 14 Haziran 2024 getirildiği belirtiliyor. Yargılanması devam ettiği için hüküm kısmı boş bırakılmış durumda. Dosyada yaşının 16 olarak belirtilmesi nedeni 28 Haziran’da 17’sinde gün alacak olması. Yani bir hafta sonra Timur Cihantimur’un doğum günü . Yine dosyadaki bilgiye göre “Federal Suç” ibaresi yer alıyor"