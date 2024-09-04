Eylem Tok ve oğlu iade edilecek mi? Babası Özer Aci TGRT Haber'de: Mücadeleme devam edeceğim!

04 Eylül 2024 23:25 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 23:43

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un yargı süreci devam ederken, Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci ölen oğlu hakkındaki tepki çeken raporla ilgili TGRT Haber'de konuştu...

Annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçmıştı! Timur Cihantimur'un iadesiyle ilgili yeni gelişme! Savcılık kararını verdi

Annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçmıştı! Timur Cihantimur'un iadesiyle ilgili yeni gelişme! Savcılık kararını verdi

Eylem Tok'un ABD mahkemesine sunduğu kendini acındırmaya çalıştığı mektup şoke etti

Eylem Tok'un ABD mahkemesine sunduğu kendini acındırmaya çalıştığı mektup şoke etti

İstanbul'da Mart ayında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci, Timur Cihantimur'un avukatlarının hazırlattığı özel bilirkişi raporuna göre yüzde 75 kusurlu bulunmuştu. 17 yaşındaki Cihantimur ise, ehliyetsiz araba kullanmak ve yüksek hızda araç kullanması nedeniyle yüzde 25 kusurlu görüldü. TGRT Haber'de yayımlanan "Bugünden Yarına" programında Yakup Sağlam'ın canlı yayın konuğu olan acılı baba Özer Aci rapora tepki gösterdi.

TEPKİ ÇEKEN ÖZEL BİLİR KİŞİ RAPORU

Ölenin yüzde 75 öldürenin yüzde 25 kusurlu bulunduğu raporu görünce şoka uğradıklarını ifade eden baba Özer Aci, "skandal bir durum" yorumunu yaptı. "Yüreğimiz tekrar acıdı" diyen baba Özer Aci, "Mide bulandırıyorlar. Tekrar hançerlendik. Biraz merhamet diyorum. Bu çocuk 160'la gidebiliyor. Bunlar nasıl bilirkişilik yapıyor ben anlamıyorum." diye konuştu.

"ÖLÜYE SAYGI DUYSUNLAR"

TGRT Haber'de konuşan Aci, "Biraz ölüye saygı duysunlar" diyerek, mücadelesini sürdüreceğini belirtti. Aci, "Biraz ölüye saygı duysunlar, ayakta duran bir baba var" şeklinde konuştu.

EYLEM TOK VE OĞLU İADE EDİLECEK Mİ?

Baba Aci şöyle konuştu: "Gelip Türk adaletine sığınsınlar. Tek değilim, acımı acısı olarak paylaşanlar var. Biraz merhamet bekliyoruz. Ölene çamur atmak çok kolay."

Raporun iade sürecini etkileyeceğini düşünmediğini de dile getiren acılı baba ABD'den iade kararı çıkacağını umduklarını paylaştı.