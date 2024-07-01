Eylem Tok ve oğlu, yeniden hakim karşısına çıkacak! Türkiye'ye iadelerinin uygun olduğu belirtilmişti

01 Temmuz 2024 11:05 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 11:35

İstanbul'da ATV kullanan bir gruba ehliyetsiz kullandığı araçla çarparak 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçıran anne Eylem Tok, Boston eyaletinde yakalanmışlardı...

Ekiplerce yakalanan anne ve oğlu, ilk olarak 18 Haziran tarihinde Massachusetts eyaletinde hakim karşısına çıkmıştı... Hakim, oğluyla birlikte tutuklanan Tok'un "tutukluluğunun devamına" karar verdi. Duruşma önce 27 Haziran'a daha sonra 1 Temmuz'a ertelendi.

BİR KEZ DAHA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin ikinci duruşmanın, bugün Türkiye saati ile 21.00'da görülmesi bekleniyor. Eylem Tok'u yeni duruşmada iki farklı avukat savunacak.

ABD, EYLEM TOK'UN TÜRKİYE'YE İADESİNİ UYGUN GÖRDÜ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Massachussetts Bölge Başsavcılığına gönderdiği mektupta, İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının şüphelisi Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine yönelik görüşlerini ortaya koymuştu. Başsavcılığa gönderilen Tam Henen imzalı mektupta, "Türkiye hükümetinden gayriresmi alınan yeni bilgilere dayanarak" Eylem Tok'un iadesinin uygun olduğu belirtildi.