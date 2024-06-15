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Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un planı deşifre oldu! 'Küba' ve 'özel okul' detayı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
15 Haziran 2024 16:42 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 16:53
Eylem Tok ve Timur Cihantimur&#039;un planı deşifre oldu! &#039;Küba&#039; ve &#039;özel okul&#039; detayı

Murat Acı'nın ölümüne neden olan ve ABD'ye kaçırılan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile birlikte tutuklandı. Anne ve oğlunun ABD sonrası planları da deşifre oldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün yaptığı açıklamada İstanbul'da 1 Mart'taki kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un ABD'de  tutuklandığını duyurmuştu.

18 Haziran'daki duruşmanın yakından takip edileceğini söyleyen Bakan Tunç, iade süreci için de gerekli girişimlerin sürdürüleceğini söylemişti.

Bu gelişmenin ardından gözler iade sürecine çevrilirken, Tok ve Cihantimur'un ABD sonrası planları da ortaya çıktı.

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un ABD sonrası yeni planı ortaya çıktı: Küba ve özel okul ayrıntısı - 7

ÖZEL OKUL DETAYI

Reuters'ın geçtiği bilgilere göre; tutuklandıklarında Tok ve oğlu, Boston'da yıllık ücreti 46 bin dolar olan özel bir okulu ziyaret etmeye hazırlanıyordu.

Tutuklandıklarında Tok'un üzerinde bulunan 5 bin dolarlık nakit para da polis tutanaklarına geçti.

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un ABD sonrası yeni planı ortaya çıktı: Küba ve özel okul ayrıntısı - 8

PLANIN DEVAMINDA KÜBA VARDI 

Mahkeme belgelerinde; Türk yetkililerin, Tok ve oğlunun ABD sonrası Küba'ya gitmek için sahte pasaport almaya çalıştığını düşündüğü bilgisi de yer aldı.

Anne ve oğlun kaçma riski olduğuna kanaat getiren ABD'li yetkililer, 18 Haziran'daki duruşmaya kadar tutukluluklarının devamına karar verdi.

Kaynak: Tgrthaber.com
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