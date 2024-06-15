Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un planı deşifre oldu! 'Küba' ve 'özel okul' detayı

15 Haziran 2024 16:42 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 16:53

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün yaptığı açıklamada İstanbul'da 1 Mart'taki kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un ABD'de tutuklandığını duyurmuştu.

18 Haziran'daki duruşmanın yakından takip edileceğini söyleyen Bakan Tunç, iade süreci için de gerekli girişimlerin sürdürüleceğini söylemişti.

Bu gelişmenin ardından gözler iade sürecine çevrilirken, Tok ve Cihantimur'un ABD sonrası planları da ortaya çıktı.

ÖZEL OKUL DETAYI

Reuters'ın geçtiği bilgilere göre; tutuklandıklarında Tok ve oğlu, Boston'da yıllık ücreti 46 bin dolar olan özel bir okulu ziyaret etmeye hazırlanıyordu.

Tutuklandıklarında Tok'un üzerinde bulunan 5 bin dolarlık nakit para da polis tutanaklarına geçti.

PLANIN DEVAMINDA KÜBA VARDI