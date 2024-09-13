Eylül ayında kar sürprizi! Ağrı Dağı beyaza büründü

13 Eylül 2024 15:03 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 15:16

Sonbaharın gelişiyle hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken batıda hissedilir bir düşüş yaşanmadı. Ülkenin doğusunda ise soğuklar kendini hissettirmeye başladı. Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nda ilk kar yağışı görüldü.

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Türkiye​'yi esir alan sıcak havalar yaz ayının bitmesine rağmen kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor. Eylül ayının ilk günleri sağanak yağışlar etkili olsa da hava sıcaklıklarında ciddi düşüşler gözlemlenmedi. Ülkenin batısında yazdan kalma günler yaşanırken, doğu illerinde hava sıcaklıkları düşüşe geçti.

AĞRI DAĞI​ BEYAZA BÜRÜNDÜ

İki gündür Iğdır’da etkili olan sağanak yağışların ardından bulutların çekilmesiyle Ağrı Dağı​'nda yaz mevsiminden sonra ilk kar görüldü. 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı​, karla beyaza büründü.

Kar yağışının ardından dağın zirvesi adeta kış mevsiminin habercisi oldu. Bu manzara, bölgedeki hava şartlarının hızla değiştiğini ve kışın yaklaştığını gözler önüne serdi. Iğdır​ şehir merkezinde de hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü görüldü.