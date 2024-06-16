Eyüp Sultan Camii'nde bayram namazı yoğunluğunu böyle görüntülendi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Haziran 2024 07:17 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 07:25
Kurban Bayram'ı namazını kılmak için binlerce vatandaş Eyüp Sultan Camisi'ne akın etti. Eyüp Sultan Camisi’nde bayram namazında oluşan yoğunluk havadan dron ile görüntülendi.
Kurban Bayram namazını kılmak isteyen binlerce vatandaş, Eyüp Sultan Camisi’ne akın etti.
Sabahın erken saatlerinde artmaya başlayan kalabalık bayram namazının yaklaşmasıyla cami avlusuna taştı.
Cami içerisinde yer bulamayan vatandaşlar avluya serilen kilim ve hasırlarda namaz kıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı