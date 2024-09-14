Eyüpsultan'da dilencinin üzerinden dolar fışkırdı!

14 Eylül 2024 17:57 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 18:02

Eyüpsultan'da bir dilencinin üzerinden çok sayıda dolar çıkması dikkat çekti. Şahıs hakkında işlem yapan ekipler, dilencinin üzerinden 882 dolar çıktığını belirtti. Paralara el konuldu.

İstanbul​ Eyüpsultan​'da dilencilik yaparken yakalanan şahsın üzerinden 882 dolar ve 4 bin 801 TL çıktı. Dilencilerin üzerinden çıkan para miktarı görenleri şaşırttı.

882 DOLAR ÇIKTI!

Eyüpsultan​'da zabıta​ ekipleri tarafından geçtiğimiz gün yapılan rutin denetlemeler sırasında dilencilik yaptığını tespit ettikleri B.M isimli şahıs yakalandı. Şahsı zabıta​ müdürlüğü binasına götüren ekipler yaptıkları aramada üzerinde 882 dolar ve 4 bin 801 TL buldu.

EL KONULDU

B.M hakkında da dilencilikten işlem yapılarak üzerinden çıkan paralara el konuldu.