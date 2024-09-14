Eyüpsultan'da dilencinin üzerinden dolar fışkırdı!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Eylül 2024 17:57 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 18:02
Eyüpsultan'da bir dilencinin üzerinden çok sayıda dolar çıkması dikkat çekti. Şahıs hakkında işlem yapan ekipler, dilencinin üzerinden 882 dolar çıktığını belirtti. Paralara el konuldu.
İstanbul Eyüpsultan'da dilencilik yaparken yakalanan şahsın üzerinden 882 dolar ve 4 bin 801 TL çıktı. Dilencilerin üzerinden çıkan para miktarı görenleri şaşırttı.
882 DOLAR ÇIKTI!
Eyüpsultan'da zabıta ekipleri tarafından geçtiğimiz gün yapılan rutin denetlemeler sırasında dilencilik yaptığını tespit ettikleri B.M isimli şahıs yakalandı. Şahsı zabıta müdürlüğü binasına götüren ekipler yaptıkları aramada üzerinde 882 dolar ve 4 bin 801 TL buldu.
EL KONULDU
B.M hakkında da dilencilikten işlem yapılarak üzerinden çıkan paralara el konuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı