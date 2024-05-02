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02 May 2024 21:16 - Güncelleme : 02 May 2024 21:16

Eyüpsultan'da feci kaza! Ok gibi saplanarak öldü

Eyüpsultan'da bir otomobil sürücüsü aracıyla ok gibi direğe saplanarak feci biçimde yaşamını yitirdi.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

 Eyüpsultan'da Y.B. 34 UT 3514 plakalı aracıyla yön tabelası direğine çarparak hayatını kaybetti.

TEM otoyolu Hasdal mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle direğe çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Y.B'nin cesedi morga kaldırıldı.
Kaza yerinde yoğunlaşan trafik aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Eyüpsultan'da feci kaza! Ok gibi saplanarak öldü - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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