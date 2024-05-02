Eyüpsultan'da feci kaza! Ok gibi saplanarak öldü

02 May 2024 21:16 - Güncelleme : 02 May 2024 21:16

Eyüpsultan'da Y.B. 34 UT 3514 plakalı aracıyla yön tabelası direğine çarparak hayatını kaybetti.

TEM otoyolu Hasdal mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle direğe çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Y.B'nin cesedi morga kaldırıldı.

Kaza yerinde yoğunlaşan trafik aracın kaldırılmasıyla normale döndü.