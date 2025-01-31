Eyüpsultan'da katliam: Aynı aileden 4 kişi silahla öldürüldü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı

31 Ocak 2025 01:49 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 01:51

Eyüpsultan’da iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, aynı aileden 4 kişiyi öldürdü. Kaldıkları evde 4 kişinin cansız bedenlerinin bulunduğu olayla ilgili inceleme devam ediyor.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde akşam saat 22.30 sıralarında Akşemsettin Mahallesi’nde aile katliamı meydana geldi. İddiaya göre M.Y., annesi F.İ., karısı A.Y. ve kızı D.Y. evin oğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü. AİLE YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri ekipleri inceleme başlatırken öldürülen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. İlgili Haberler İstanbul'da korkunç olay! Çocukluk arkadaşını çiğ köftecide katletti Pendik marinada korkutan yangın! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi