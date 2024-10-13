Eyüpsultan'da korku dolu anlar! Elektrik direği havai fişek gibi patladı
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Eyüpsultan'da bir elektrik direğinde havai fişek gibi patlamalar meydana geldi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Eyüpsultan Çırçır Mahallesinde yer alan bir elektrik direği kablosunda yağmur sonrası kopma meydana geldi. Kopma sonucu direkten hava fişekleri andıran patlamalar çıktı.
Birçok noktadan görünen patlamaların yaydığı ışık ve ses çevrede paniğe neden oldu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve elektrik ekipleri geldi.
ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI
Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmayan olayda iddiaya göre direkteki patlamalar belli bir süre sonra kendiliğinden durdu. Direğin elektriğinin bağlı olduğu sokaktaki binalarda elektrik kesintisi meydana geldi. Ekipler hasar alan direkle ilgili çalışma başlattı.