Eyüpsultan'da korkunç olay! Önce tartıştı sonra namlulu silahla vurdu

30 Temmuz 2024 14:20 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 14:23

Akrabasını öldürüp cinayet bıçağıyla video paylaştı! Kan donduran sözler: Babanızı öldürdüm, sizi de öldüreceğim

Akrabasını öldürüp cinayet bıçağıyla video paylaştı! Kan donduran sözler: Babanızı öldürdüm, sizi de öldüreceğim

İstanbul'da korkunç cinayet! Önce taksicinin kafasına sıktı kaçamayınca intihar etti

İstanbul'da korkunç cinayet! Önce taksicinin kafasına sıktı kaçamayınca intihar etti

Korkunç olay Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şevval Zeliha Kartal isimli kadın, İsmail K., Sezai A. ve Murat K. ile gece saatlerinde sokakta buluştu.

Yol kenarındaki otluk alanda oturan grup, içki içmeye başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Şevval Zeliha Kartal ile İsmail K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail K., arkadaşlarının yanından ayrılarak iş yerinin deposuna gitti.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Bir süre sonra arkadaşlarının yanına dönen İsmail K., uzun namlulu silahla Kartal'a doğru ateş etti.

Beline isabet eden kurşunla kanlar içerisinde kalan kadın, arkadaşı Murat K. tarafından araçla hastaneye götürüldü.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Hastanede tedavi gören Şevval Zeliha Kartal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri ise yaptıkları çalışmada, İsmail K.'yi çalıştığı deponun güvenlik kulübesinde yanında ateş ettiği uzun namlulu silahla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten Yaralama' suçundan adli makamlara sevk edildi.