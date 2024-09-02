Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Eyüp'te seyir halindeki beton mikseri devrildi

Eyüp'te seyir halindeki beton mikseri devrildi

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Eylül 2024 12:01 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 12:04

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde seyir halinde olan beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Devrilen beton mikseri şoförü Ali Çam yaralandı.

İstanbul’da Eyüpsultan Kemerburgaz Yolu Caddesi’nde saat 08.30 sıralarında ilginç bir kaza meydana geldi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, Ali Çam idaresindeki beton mikseri seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu yaralı olduğu belirtilen Ali Çam, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...