Eyüp'te seyir halindeki beton mikseri devrildi
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Eylül 2024 12:01 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 12:04
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde seyir halinde olan beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Devrilen beton mikseri şoförü Ali Çam yaralandı.
İstanbul’da Eyüpsultan Kemerburgaz Yolu Caddesi’nde saat 08.30 sıralarında ilginç bir kaza meydana geldi.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Edinilen bilgiye göre, Ali Çam idaresindeki beton mikseri seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Kaza sonucu yaralı olduğu belirtilen Ali Çam, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı