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 | Banu İriç

Eyyam-ı bahur öncesi sonu uyarı! Pazar günü bu illerde yağış var

Kavurucu sıcaklara yurt genelinde yerel geçişli yağış molası verildi. Hava dururumu tahminlerine göre 3 Ağustos Pazar günü yağmur geçişi yaşanacak iller belli oldu. Birkaç günlük yağışların ardından eyyam-ı bahur sıcaklarının yurdu etkisi altına alması bekleniyor.

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KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 07:28
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 08:38

Yazın en bunaltıcı dönemi olan sıcaklarına girilmeden önce gökyüzü bir kez daha kararıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Ağustos tahminlerine göre birçok kentti ve gök gürültülü sağanak yağışlar başlayacak. Özellikle Bolu ve Çankırı çevrelerine kuvvetli uyarısı yapıldı, Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu'da yerel geçişli sağanaklar olacak.

Eyyam-ı bahur öncesi sonu uyarı! Pazar günü bu illerde yağış var


Pazar günü sağanak bekleyen iller arasında, Sakarya, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Osmaniye, Adana, Amasya, Antalya, Karadeniz'in kıyı kesimleri ve İç Anadolu yer alıyor.

Eyyam-ı bahur öncesi sonu uyarı! Pazar günü bu illerde yağış var


Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerine yakın seyredecek. Kavurucu sıcaklara ara verildiği serinletici etki yaşandığı bir pazar günü yaşanacak.

Eyyam-ı bahur öncesi sonu uyarı! Pazar günü bu illerde yağış var

EYYAM-I BAHUR GELİYOR

Ağustos ayının ilerleyen günlerinde yılın en sıcak günleri sayılan eyyam-ı bahur gelmesi bekleniyor. Birkaç gün süren yağışların ardından sıcakların yeniden 5-10 derece yükselmesi bekleniyor.

ETİKETLER
#yağış
#sıcak hava
#sağanak
#eyyam-ı bahur
#gök gürültüsü
#Hava Durumu
#Gündem
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