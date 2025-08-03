Eyyam-ı bahur öncesi sonu uyarı! Pazar günü bu illerde yağış var

Yazın en bunaltıcı dönemi olan eyyam-ı bahur sıcaklarına girilmeden önce gökyüzü bir kez daha kararıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Ağustos hava durumu tahminlerine göre birçok kentti sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar başlayacak. Özellikle Bolu ve Çankırı çevrelerine kuvvetli yağış uyarısı yapıldı, Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu'da yerel geçişli sağanaklar olacak.



Pazar günü sağanak bekleyen iller arasında, Sakarya, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Osmaniye, Adana, Amasya, Antalya, Karadeniz'in kıyı kesimleri ve İç Anadolu yer alıyor.



Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerine yakın seyredecek. Kavurucu sıcaklara ara verildiği serinletici etki yaşandığı bir pazar günü yaşanacak.

EYYAM-I BAHUR GELİYOR

Ağustos ayının ilerleyen günlerinde yılın en sıcak günleri sayılan eyyam-ı bahur gelmesi bekleniyor. Birkaç gün süren yağışların ardından sıcakların yeniden 5-10 derece yükselmesi bekleniyor.