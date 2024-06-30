Faciadan dönüldü! Ters dönen araç akaryakıt istasyonuna böyle daldı

30 Haziran 2024 09:22 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 09:29

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Orhangazi ilçesi Yalova-Bursa karayolu Orhangazi girişinde meydana gelen olayda kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Yalova'dan Bursa istikametine doğru gitmekte olan Çiğdem Doğan kontrolündeki araç takla atarak akaryakıt istasyonuna daldı.

GÖRÜNTÜLER KAMERADA

Ters dönen otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra akaryakıt pompalarının yanında durdu. Kazada otomobil sürücüsü Çiğdem Doğan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta bulunan evcil kedi de sağlık ekipleri tarafından alınarak, yaralı ile birlikte hastaneye götürüldü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.