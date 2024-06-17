Facianın eşiğinden dönüldü! 100'e yakın müşterisi olan otel alevlere teslim oldu

17 Haziran 2024 09:33 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 09:38

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan otelde iş yerinde ilk belirlemelere göre, mutfak bölümünden başlayan yangın kısa sürede yayıldı.

Yangına ilk müdahale eden Y.Y., M.Y, ve B.T. hayati tehlikesi olmayacak şekilde dumandan etkilendiler. 3 kişi 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

BÜTÜN ODALAR HIZLI BİR ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ

Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler müdahale etti. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın başlamasıyla birlikte bayram nedeniyle dolu olan otelde bütün odalar hızlı bir şekilde tahliye edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Müşteriler ve çalışanlar yangından etkilenmeden tahliye edildi. Yangın ekiplerin yoğun çalışması ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmalarına başlanıldı. Otelde yangın sırasında yaklaşık 100 kişinin olduğu öğrenildi.