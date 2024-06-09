Facianın eşiğinden dönüldü: Sivas'ta heyelan meydana geldi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Haziran 2024 16:03 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 16:03
Sivas'ın Gölova ilçesinde heyelan meydana geldi. Heyelanda 2 ev zarar görürken risk altında bulunan evler AFAD ekiplerince tahliye edildi.
Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Boğazköy köyünde yağış sonrası heyelan meydana geldi. Kayan toprak kütlesinden etkilenen 2 konut zarar gördü.
EVLER BOŞALTILDI
Heyelan sırasında ikametlerde kimsenin bulunmaması büyük bir felaketi önlerken, risk altında bulunan konutlar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince tahliye edildi.
Bölgeye sevk edilen 6 kişilik bir arama kurtarma ekibi ve 3 mühendis hasar tespit çalışması başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı