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Faciaya ramak kala... Binanın zemini çöktü: AFAD ekipleri bölgede

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Kasım 2024 09:10 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 09:14

Konya'da bulunan 4 katlı bir binanın zemininde çökme meydana geldi. Vatandaşlar tahliye edilirken bina tedbir amaçlı mühürlendi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan 4 katlı binanın zemin katındaki dairede kısmi çökme oldu. Durumun bildirilmesi üzere adrese; polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Faciaya ramak kala... Binanın zemini çöktü: AFAD ekipleri bölgede - 1. Resim

BİNA MÜHÜRLENDİ

Binanın bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, incelemelerinin ardından daire sahibini ve iki çocuğunu ardından da binada diğer yaşayan vatandaşları tahliye etti. Bina tedbir amaçlı Seydişehir Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlendi.

Faciaya ramak kala... Binanın zemini çöktü: AFAD ekipleri bölgede - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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