Fahiş kiraya neşter! Bismil Kaymakamlığı gelen şikayetler üzerine harekete geçti

09 Ocak 2025 11:56 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 12:09

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde son zamanlarda dikkat çeken yüksek kira artışları sonrası Bismil Kaymakamlığı düğmeye bastı. İlçedeki kiralık dairelerin fiyatlarında yaşanan aşırı artışlarla ilgili ilgili kurumlara yazı gönderilerek kapsamlı inceleme başlatıldı.

Fahiş fiyatla mücadelede Diyarbakır​'da emsal teşkil edecek dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Diyarbakır'ın Bismil​ ilçesinde, özellikle yeni kira​ sözleşmelerindeki yüzde 300’e kadar varan zamlarla ilgili artan şikayetler üzerine Bismil Kaymakamlığı harekete geçti.

Kaymakam Recep Hasar’ın talimatı doğrultusunda, ilgili kurumlara gönderilen yazıda, mülk sahiplerinin uyguladığı yüksek kira artışlarının yanı sıra, kira gelirlerinin vergi beyannamelerinde doğru şekilde beyan edilip edilmediği konusunda da inceleme yapılması istendi.

"ESNAF MAĞDUR EDİLİYOR"

Bismil Kaymakamlığı tarafından gönderilen resmi yazıda, yeni kira sözleşmelerinde yüzde 300’e varan zamların yapıldığı ve bu durumun özellikle İstasyon Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafları ciddi şekilde mağdur ettiği belirtildi.

Bismil Kaymakamı Recep Hasar, kira artışlarının makul bir seviyede tutulması için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Kaymakamlık, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için ilgili birimlerle koordineli olarak çalışacaklarını duyurdu.

KİRALAR ANORMAL ŞEKİLDE ARTTI

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde son birkaç yıl içinde yaşanan kira artışları, enflasyon oranlarının çok çok üzerinde seyrederek vatandaşları büyük bir mağduriyetle karşı karşıya bırakmıştı.

Deprem sonrası yaşanan konut sıkıntısı, ilçedeki ev kiralarında büyük bir fırsatçılığa yol açmış durumda ve kiraların geldiği noktada vatandaşlar ciddi şekilde zorlanmaya başladı. Özellikle dar gelirli aileler, yüksek kira fiyatları karşısında çaresiz kalırken, geçmişte 1500 TL ile 3500 TL arasında değişen kiralar, bu yıl 10 bin TL ile 25 bin TL arasına kadar yükseldi.