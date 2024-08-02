Fahrettin Altun'dan 'esir değişim operasyonunu' açıklaması! Barış ve istikrara katkı

02 Ağustos 2024 11:50 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 11:54

Dünya Türkiye'nin himayesinde yapılan tutuklu takasını konuşuyor.

Türkiye bir kez daha dünyaya barış ve diyalog ülkesi olduğunu gösterdi.

Gündem olan olaya ilişkin farklı ülkelerden teşekkür mesajları yağarken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Türkiye'nin barış ve istikrara katkı sınmaya devam ettiğini belirten Altun şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE BARIŞ VE İSTİKRARA KATKIDA BULUNMAYA DEVAM EDİYOR"

"Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası arenada barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam ediyor.

Türkiye, farklı ülkelerle farklı şekil ve düzlemlerde ilişkiler geliştirebilen diplomatik bir ağır siklet gücü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ülkemiz bu diplomatik kapasitesini farklı aktörlerle etkili iş birliği yoluyla barış ve istikrarın hizmetinde kullanmaktadır.

Türkiye, dün itibarıyla yedi farklı ülkeden 26 kişinin takasını sağlayarak son dönemlerdeki en kapsamlı esir değişim operasyonunu gerçekleştirdi. Türkiye’nin bu çok hassas müzakerelerin yönetiminde gösterdiği ciddiyet bölgedeki tüm sorunların çözümü için bir örnek teşkil etmiştir.

Türk istihbaratı, küresel anlamda rekabet ve hasımlık ilişkisi içinde olan güçlerin iletişimini gerektiren bu tarihi operasyon için diyalog ve arabuluculuk kanalları kurdu. Ülkemiz farklı taraflarla muhatap olan güvenilir bir ortak olduğunu bir kez daha gösterdi.

Türkiye, tüm uluslararası çatışmalarda açık diyalog kanallarını sürdürmeye kararlıdır ve tüm tarafların katılımını ve arabuluculuk faaliyetlerinin yürütülmesini kolaylaştıracak platformlar oluşturmaya devam edecektir."