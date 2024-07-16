Fahrettin Altun'dan FETÖ'yü himaye eden ülkelere net uyarı: Bedelini halkınız öder

16 Temmuz 2024 12:14 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 12:21

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 90 bin camide şehitler için sela okundu!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 90 bin camide şehitler için sela okundu!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, özel yayında TRT Haber'in 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sorularına cevap verdi. 15 Temmuz darbe girişiminin hedeflerini anlatan Altun, bunun tarihte görülmemiş bir ihanet olduğuna dikkati çekti.

Fahrettin Altun, "Hedef Erdoğan'sız bir Türkiye oluşturmaktı. Bu ülkenin istiklaline, bu ülkenin istikbaline, bu ülkenin bekasına yönelik bir saldırı idi." diye konuştu.

Altun, "Bir taraftan bir darbe teşebbüsü, bir taraftan bir terör eylemi, bir taraftan bir terör örgütü eliyle gerçekleştirilen bir darbe teşebbüsü. Ama bir taraftan esas itibarı ile bir işgal girişimi. Milletimizin hamdolsun dirayeti ile sayın Cumhurbaşkanımızın yine ferasetli liderliği ile bertaraf edilmiş bir darbe girişimi, bir işgal girişimi." dedi.

"HUKUKİ GAYRETLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Batı'nın çifte standardına dikkati çeken Altun, FETÖ'yü himaye eden ülkeleri uyardı.

Altun, şunları söyledi: Burada şu çağrıyı çok açık net bir şekilde ifade ediyoruz.

Diyoruz ki 'bu sinsi örgüt döner sizi de vurur.

Eğer siz bu sinsi örgütle işbirliği yaparsanız bunun bedelini sizin halkınız öder.' Diyoruz ki 'bu terörist elebaşı olmak üzere bütün üyelerini Türkiye'ye teslim edin.' Bunun için de diplomatik gayretlerimizi, hukuki gayretlerimizi sürdürüyoruz.

"BU YAPI GAYRİ MEŞRU BİR ESPİYONAJ ŞEBEKESİDİR"

FETÖ'yle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Altun, bu hain terör örgütüyle hangi kılığa girerse girsin mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Altun, "Bu yapı nihayetinde gayri meşru enformal, bir espiyonaj şebekesidir.

Uşaklık ettiği yabancı devletlere istihbarat satarak ayakta duran bir yapıdır. Yaptıkları şey ise yalan imal etmek, dezenformasyon imal etmek başka bir şey değildir." dedi.

"MİLLETİMİZİN BÜYÜK ZAFERİ"

İletişim Başkanlığı'nın hem ihaneti hem de büyük zaferi yaptığı çalışmalarla unutturmayacağının altını çizen Altun, şöyle devam etti: FETÖ'yü en doğru şekliyle ne denli hain bir terör örgütü olduğunu açıklıkla anlatmaya gayret sarf ediyoruz.

Bunun için uğraşıyoruz gerçekten başından itibaren. Bizim de gayretimiz ne bu ihaneti ne de bu büyük zaferi unutturmamak.

Biz milletimizin bu büyük zaferini nesilden nesile aktarmak için çalışacağız. Bu bizim boynumuzun borcu. Cumhurbaşkanımızın bize verdiği kıymetli bir vazife.

Öte yandan '15 Temmuz Milletin Zaferi Destanı' panelinde de konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, '15 Temmuz'da şanlı zafer ortaya koyuldu. 15 Temmuz ruhunu yaşatıyoruz.' dedi.