Fahrettin Altun'dan Narin Güran cinayetiyle ilgili açıklama! Dezenformasyon uyarısı geldi

10 Eylül 2024 09:36 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 09:43

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetiyle ilgili kritik bir açıklama yaptı. Dezenformasyon konusunda uyarıda bulunan Altun, soruşturmayla alakalı halen gizlilik kararı olduğunu belirtti.

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Narin Güran cinayeti soruşturmasında gizlilik kararının devam ettiğini vurgulayan Fahrettin Altun, "Dün kılınan cenaze namazı ile ebediyete uğurladığımız masum kızımız Narin'in katledilişi ile alakalı soruşturmada alınan gizlilik kararı halen geçerlidir. Geleneksel ve dijital medya mecralarında soruşturmanın gizliliğine ve salahiyetine zarar verecek dezenformasyon içeren bilgilerin yayıldığı, kamuoyunun hassasiyetlerinin belli çevrelerce kullanılarak konu üzerinden siyasi ve ideolojik rant devşirilmeye çalışıldığı müşahede edilmektedir." ifadelerini kullandı.

"YETKİLİLER GÖREVLERİNİ TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜYOR"

Narin'in canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi ve hak ettikleri en ağır cezayı alması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu yakından takip ettiğini, yetkili kurum ve kişilerin görevlerini titizlikle sürdürdüğünü hatırlatan Altun, şunları kaydetti:

"İletişim Başkanlığımız da konuyla ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde dezenformasyonla mücadele sürecini yürütmektedir. Unutulmamalıdır ki dezenformasyon içeren bilginin yayılmasını engellemek her birimizin görevidir ve soruşturmanın gidişatı için büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, vicdanlarımızı yaralayan bu elim hadise ile ilgili sadece yetkili kurum ve kişilerce yapılan açıklama ve bilgilendirmelere itibar edilmesini her bir vatandaşımızdan önemle rica ediyoruz."