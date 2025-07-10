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 | Selahattin Demirel

Fahrettin Altun'un görevi neden değişti? O iddiaya açıklama var

Fahrettin Altun'un görevindeki değişiklikle ilgili ortaya atılan iddiaya Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Açıklamada iddiayla amaçlananın kurumların çalışmalarını gölgelemek ve kamuoyunu yanıltmak olduğu vurgulandı.

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Fahrettin Altun'un görevi neden değişti? O iddiaya açıklama var
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 18:18
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 18:18

, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 'ndan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu () Başkanlığı görevine atandı. Yeni İletişim Başkanı ise Dışişleri Bakan Yardımcısı oldu.

Altun'un görevinin değişmesi sonrası Gazeteci Serdar Akinan tarafından ortaya atılan iddia, 'ni harekete geçirdi.

ALTUN İLE KALIN ARASINDA GERİLİM İDDİASI

Akinan, Altun ile MİT Başkanı Kalın arasında yaşanan gerilim sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görev değişikliğine gittiğini öne sürdü.

Fahrettin Altun'un görevi neden değişti? O iddiaya açıklama var

Söz konusu iddiaya Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında ve dijital platformlarda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndaki görev değişikliğiyle ilgili olarak yanıltıcı ve gerçek dışı paylaşımlar yapılmakta; kamuoyunda kasıtlı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır." denilirken şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle devletin farklı kurumlarında gerçekleştirilen görev değişiklikleri, Anayasa’nın verdiği yetkiler çerçevesinde, kamu yönetiminde etkinlik ve verimliliği artırma amacıyla yapılmaktadır. Bu değişiklikler, devlet yönetiminde sürekliliği esas alan bir bayrak yarışı anlayışıyla hayata geçirilmektedir.

"KURUMLARIN ÇALIŞMALARINA GÖLGE DÜŞÜRMEK VE KAMUOYUNU YANILTMAK HEDEFİNDELER"

Görev değişiklikleri üzerinden algı operasyonları yapmaya dönük faaliyetler, devletimizin güçlü yönetim yapısına zarar vermeyi amaçlayan dezenformasyon faaliyetidir. Gerçeği yansıtmayan iddialar, hem kurumlarımızın uyum içinde sürdürdüğü çalışmalarına gölge düşürmeyi hem de kamuoyunu yanıltmayı hedeflemektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tüm kamu kurumlarımız, anayasal sorumlulukları doğrultusunda, uyum ve kararlılıkla milletimize hizmet etmeye devam etmektedir. Devletimizin kurumsal yapısını hedef alan asılsız ve kasıtlı girişimlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Saygıyla duyurulur."

https://x.com/dmmiletisim/status/1943308091371454924

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ETİKETLER
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#Algı Operasyonu
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