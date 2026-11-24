Fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritasının yer aldığı fal bakma uygulamaları ’Faladdin’ ve ’Binnaz’ın sahibi Sertaç Taşdelen'in yargılanmasına devam edildi.

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HABERİN ÖZETİ ‘Faladdin’ ve ’Binnaz’ uygulamalarının sahibi hakkında mahkemeden karar Fal bakma uygulamaları Faladdin ve Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen hakkında, bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla açılan dava devam etti. Sertaç Taşdelen hakkında 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Taşdelen'in İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanık Sertaç Taşdelen'in yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi. Duruşma, yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasıyla birlikte ertelendi.

Sertaç Taşdelen hakkında bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’ suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenmişti. Taşdelen’in İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI

Duruşmaya sanık Sertaç Taşdelen’in yanı sıra avukatı da katıldı. Taşdelen, konuşmacı olarak konferanslara katıldığı için yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebinin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.