Faladdin ve Binnaz'ın kurucusu Sertaç Taşdelen için tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konulan "Faladdin" ve "Binnaz" isimli mobil uygulamalar ile internet sitelerinin kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025/43514 numaralı soruşturma kapsamında, Sertaç Taşdelen’in sahibi olduğu Faladdin ve Binnaz adlı mobil uygulama ve internet siteleri mercek altına alındı. Soruşturmada, söz konusu platformlar üzerinden fal, astroloji, medyumluk ve yıldız haritası gibi hizmetlerin ücret karşılığında sunulduğu tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun hazırladığı raporlarda, Taşdelen’in bu hizmetlerden elde ettiği geliri yurt dışına aktardığına dair bulgular yer aldı. Elde edilen bu deliller doğrultusunda, Sulh Ceza Hakimliği tarafından Taşdelen’in tüm mal varlığına el konulmasına hükmedildi.

Kararın ardından gözaltına alınan Taşdelen’in adresinde yapılan aramalarda, dijital materyallerin yanı sıra; 1 cep telefonu, 1 sim kart, 1 tablet, 7 bilgisayar, 1 harici hard disk, 1 USB bellek ve 1 hafıza kartına el konuldu. Ayrıca, toplam piyasa değeri yaklaşık 107 milyon 500 bin TL olan 2 otomobil, 2 deniz aracı ve 2 şirkete de el koyma tedbiri uygulandı.

Banka hesapları ve şirket varlıklarına da bloke konulan Taşdelen, soruşturma kapsamında tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.