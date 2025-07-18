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 | Murat Makas

'Faladdin' ve 'Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen'in ifadesi ortaya çıktı

'Faladdin' ve 'Binnaz' gibi fal bakma uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen'in tutuklandıktan sonra ifadeleri ortaya çıktı. Sertaç Taşdelen hakkındaki iddiaları reddetti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 11:20

Fal bakma uygulamaları 'Faladdin' ve 'Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen hakkında bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında dün 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanan şüpheli Taşdelen'in Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesi ortaya çıktı.

'Faladdin' ve 'Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen'in ifadesi ortaya çıktı

SERAÇ TAŞDELEN'İN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Taşdelen kimlik tespitinde aylık gelirinin ortalama 150 bin lira olduğunu belirtti. Şüpheli ifadesinde ise "Ben Türkiye'ye para girişi sağlamış, istihdam sağlamış girişimcisiyim. Bizler yapay zekanın da kullanıldığı uygulamalar üretiyoruz. Falcılıkla, muskacılıkla, üfürükçülükle, hocalıkla alakam yoktur. Daha önce de böyle bir soruşturma geçirdim ama sonucunda takipsizlik aldım. Ben falcılara inanmam, yurt dışında bir çok yerde konuşmalar yaptım. Ben vatanseverim, kaçmak gibi bir hayalim olsaydı buraya gelmezdim. Uygulamalarımız 120 ülkede kullanılıyor ve ülkemize döviz girişi sağlıyorum. Yüksek bir malvarlığı sahibi değilim. Ben bir kanaat önderi olmak istiyorum. Adaletin mutlak gücüne saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#yapay-zeka
#Teknoloji
#Sertaç Taşdelen
#Faladdin
#Binnaz
#Suç Soruşturması
#Fal Bakma
#Gündem
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