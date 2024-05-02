Falezlerde manzaranın tadını çıkaran genç kadın 3 metreden düştü 

02 May 2024 23:40 - Güncelleme : 02 May 2024 23:52

Antalya’da falezlerde manzarayı seyrederken dengesini kaybeden bir genç kız, 3 metre yüksekten kayalıklara düştü. Uzun süren çalışmalar sonucu kurtarılan genç kızın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, akşam 19.00 civarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki falez bölgesinde gerçekleşen olayda, Kuğulu Park'ta falezlerin bulunduğu alanda arkadaşıyla oturmakta olan 18 yaşındaki Suzan N.T., aniden dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten kayalık bir alana düştü.

Olayı gören arkadaşının hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine, olay yerine polis, deniz polisi, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

ZORLU ŞARTLARDA KURTARMA OPERASYONU!

Deniz polisinin zorlu arazi şartları nedeniyle Suzan N.T.'ye ulaşamaması üzerine, itfaiye ve AFAD ekipleri, halatlarla tehlikeli bölgeye indi. Genç kız, kayalıklardan güvenli bir alana taşındıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hayati tehlikesi olmadığı belirlenen Suzan N.T., ambulansla hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı.