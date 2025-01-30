Falezlerden düştü, yardım çığlıkları geceyi inletti

30 Ocak 2025 10:30 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 10:42

Antalya'da yaklaşık 20 metre yükseklikten kayalıklara düşen genç kızın yardım çığlıkları gece boyunca yankılandı. Deniz polisi tarafından bulunduğu yerden kurtarılan ve vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen genç kız, hastaneye sevk edildi.

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Antalya'da dün akşam saat 20.45’te Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'ndeki falez bandında meydana gelen olayda; bir kişinin yardım çağrısını duyan vatandaşlar, sesi duydukları noktaya doğru hareket etti.

"YARDIM EDİN, DAYANAMIYORUM'

“Yardım edin, dayanamıyorum” diyerek seslenen genç kızın, yaklaşık 20 metrelik bir yükseklikten deniz seviyesindeki kayalıklara düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

DENİZ POLİSİ DEVREYE GİRDİ

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, karadan erişimin mümkün olmadığı bölge için Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nden destek talep etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan deniz polisi, kayalık alanda arama yaparken genç kızın “Buradayım” diyerek yerini belli etmeye çalıştığı görüldü.

Sığ ve kayalık bölgeye girmekte zorlanan deniz polisi, kısa süren bir çalışmanın ardından genç kıza ulaşmayı başardı. Ekipler tarafından kucaklanarak kayalıklardan çıkarılan ve bota alınan genç kızın, yaralarının verdiği acı nedeniyle çığlık attığı gözlendi.

YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

İsminin Yağmur Z. (15) olduğu öğrenilen kız çocuğu, deniz polisi tarafından botla Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü. Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi polis botunda yapılan Yağmur Z., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yağmur Z.'nin düşme neticesinde vücudunda kırıklar olduğu öğrenilirken, sağlık görevlileri sık sık uyumaması konusunda uyarıda bulundu.