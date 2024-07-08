Faruk Özlü'den ilginç Bolu Dağı çıkışı: Yeni isim önerisi sosyal medyayı salladı

08 Temmuz 2024 10:40 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 10:46

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medya hesabından ilginç bir açıklama yaptı.

‘Bolu Dağı’ isminin coğrafi olarak yanlış olduğunu belirten Özlü, "Doğru bilinen yanlışlar var" diyerek Bolu Dağı için yeni bir isim önerisinden bulundu.

"BOLU DAĞI DEĞİL, DÜZCE DAĞI'DIR"

Özlü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Doğru bilinen yanlışlar vardır. Yanlıştır, ama insanlar doğru sanırlar. Bunlardan birisi de "Bolu Dağı" ismidir. Aslında Bolu tarafında "dağ" yoktur. Bolu tarafı "ovadır". Dağ Düzce tarafındadır. Coğrafi yapısına göre burası "Bolu Dağı"değil, “Düzce Dağı"dır.